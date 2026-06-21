Le président syrien écarte une nouvelle fois toute possibilité d'intervention face au Hezbollah

Le président syrien de transition, Ahmed al-Charaa, a de nouveau écarté ce dimanche toute perspective d’intervention militaire syrienne contre le Hezbollah, malgré les discussions évoquées ces derniers jours autour d’un éventuel rôle de Damas dans le désarmement du mouvement chiite libanais.

Selon plusieurs médias régionaux, l’une des pistes examinées dans le cadre des efforts diplomatiques américains visant à mettre fin aux affrontements entre Israël et le Hezbollah consisterait à confier à la Syrie une partie de la responsabilité du désarmement de l’organisation soutenue par l’Iran.

Interrogé par la chaîne Al-Mashhad, Ahmed al-Charaa a toutefois rejeté cette option. « Nous souhaitons le meilleur au peuple libanais », a-t-il déclaré, affirmant que la Syrie pourrait jouer un rôle positif dans la stabilité régionale, mais sans recourir à une intervention militaire. Il a également assuré que Damas n’entendait pas renouer avec l’influence qu’exerçait autrefois le régime syrien au Liban.

Ces déclarations interviennent alors que le président américain Donald Trump a de nouveau haussé le ton à l’égard de l’Iran. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a exigé de Téhéran qu’il mette fin aux activités de ses alliés régionaux, notamment au Liban, sous peine de nouvelles frappes américaines.

Cette nouvelle passe d’armes intervient alors que des négociations entre Washington et Téhéran ont eu lieu en Suisse ce dimanche. Les discussions portent notamment sur le programme nucléaire iranien, les sanctions économiques et le rôle des groupes armés soutenus par l’Iran dans la région.