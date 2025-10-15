Le président syrien en Russie pour sa première visite devrait réclamer l'extradition de Bachar al-Assad

Le dirigeant syrien Ahmed al-Sharaa est arrivé en Russie ce mercredi pour une visite officielle, sa première depuis sa prise de pouvoir en décembre 2024, selon un rapport de Reuters. La chaîne saoudienne Al-Hadath a rapporté que le dirigeant syrien exigerait que Poutine remette à Damas l'ancien dirigeant syrien Bachar al-Assad, allié de Poutine et qui s'est enfui à Moscou depuis le coup d'Etat.

Selon un rapport de l'agence de presse syrienne SANA, « les deux dirigeants discuteront des développements régionaux et internationaux et des moyens par lesquels la Syrie et la Russie peuvent coopérer ».

Une source officielle syrienne a déclaré à Reuters que l'un des sujets qui devraient être abordés lors de la conversation entre les dirigeants est la présence continue de la base navale russe à Tartous, dans le nord-ouest du pays, et de la base aérienne russe à Khmeimim.

La chaîne saoudienne Al-Hadath a rapporté que le dirigeant syrien exigerait de Poutine l'extradition vers Damas de Bachar al-Assad et des dirigeants de l'ancien régime qui ont fui à Moscou pour « crimes contre les Syriens ».

Le New York Post a récemment rapporté qu'Assad avait été empoisonné en Russie il y a un mois et qu'il avait été hospitalisé dans un état grave dans l'unité de soins intensifs d'un hôpital de Moscou, mais qu'il avait été libéré quelques jours plus tard.

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il a été empoisonné dans sa villa près de Moscou, une propriété bien sécurisée où il vit depuis sa fuite de Damas.