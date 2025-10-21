Le Qatar accuse Israël de "génocide" et de "violation du cessez-le-feu" à Gaza

Lors d’un discours prononcé devant le Conseil de la Choura, l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, a fermement dénoncé les actions israéliennes dans la bande de Gaza, qu’il a qualifiées de "violations flagrantes du cessez-le-feu et du droit international".

« Nous condamnons les agressions israéliennes à Gaza et la transformation de ce territoire en une zone invivable », a déclaré le dirigeant qatari, soulignant que la situation actuelle dépasse la simple question sécuritaire. « Ce n’est pas une affaire de terrorisme, mais d’occupation prolongée. »

Tamim ben Hamad a également affirmé que son pays avait été la cible "d’atteintes à sa souveraineté" ces derniers mois, pointant du doigt Israël pour ses frappes sur son territoire en septembre. « Israël a violé toutes les conventions internationales en s’en prenant à un État qui œuvre pour la médiation », a-t-il ajouté, assurant que son pays en était sorti « plus fort et plus résilient ».

Poursuivant son intervention, l’émir a vivement critiqué l’inaction de la communauté internationale face à la situation humanitaire à Gaza. « Ce qui s’est produit au cours des deux dernières années dans la bande de Gaza constitue un génocide », a-t-il affirmé. « Il est regrettable que le droit international reste lettre morte face à de telles atrocités. »