Le Qatar alerte sur un risque de guerre incontrôlable et appelle à une désescalade urgente

Le Qatar tire la sonnette d’alarme face à l’escalade militaire autour de l’Iran, mettant en garde contre un conflit susceptible de devenir « incontrôlable » dans un avenir proche. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, a souligné que la région se rapproche dangereusement d’un point de rupture.

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« Nous sommes très proches d’une situation où cela ne pourra plus être contrôlé », a-t-il déclaré, appelant l’ensemble des parties à trouver une issue rapide à la crise. Selon lui, Doha œuvre depuis 2023 pour éviter une telle dérive, en plaidant pour une désescalade progressive et vérifiable. Mais les développements récents montrent, selon le responsable qatari, que cette dynamique n’a pas été suffisamment enrayer.

Le Qatar insiste sur la nécessité d’une solution politique, estimant qu’aucune issue militaire ne pourra stabiliser durablement la région. « Il n’y a pas de gagnants dans la poursuite de cette guerre, seulement des perdants », a affirmé Majed Al-Ansari, évoquant des conséquences déjà visibles sur la sécurité régionale, l’économie mondiale et les marchés énergétiques.

Doha a également dénoncé les atteintes à sa souveraineté, pointant du doigt les actions de l’Iran contre plusieurs pays de la région, jugées « injustifiables ». Cette position s’inscrit dans une ligne diplomatique constante du Qatar, qui cherche à maintenir un équilibre entre critique des actions iraniennes et maintien de canaux de dialogue ouverts.

Face à l’urgence, le Qatar affirme travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour exploiter « toute fenêtre d’opportunité » susceptible de conduire à une désescalade.