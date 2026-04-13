Le Qatar appelle à ne pas utiliser les voies maritimes comme des "moyens de pression" ou de "marchandage"

Le Qatar a exhorté lundi à préserver la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, appelant à ne pas utiliser les voies maritimes comme des « moyens de pression » ou de « marchandage », dans un contexte de tensions croissantes après l’annonce d’un blocus des ports iraniens par les États-Unis.

Cette prise de position intervient alors que Téhéran maintient un contrôle stratégique sur ce passage clé, par lequel transite une part significative du commerce énergétique mondial. Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie qatarie, également Premier ministre, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, a « insisté sur la nécessité d’ouvrir les voies maritimes, de garantir la liberté de navigation et de s’abstenir de les utiliser comme des moyens de pression ou pour marchander ».

Doha, qui joue régulièrement un rôle de médiateur dans les crises régionales, tente ainsi de promouvoir une désescalade dans une zone hautement sensible, où toute perturbation du trafic maritime pourrait avoir des conséquences immédiates sur les marchés énergétiques et le commerce international. Dans ce cadre, le ministre qatari a également appelé « toutes les parties à répondre positivement aux efforts actuels de médiation », selon un communiqué officiel.

Cette déclaration traduit la volonté du Qatar de maintenir une position d’équilibre entre ses partenaires régionaux et internationaux, en privilégiant le dialogue et les mécanismes diplomatiques face aux risques d’escalade militaire.