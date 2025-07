Le Qatar aurait ordonné aux dirigeants du Hamas de rendre leurs armes personnelles

Articles recommandés -

Les dirigeants du Hamas basés à Doha ont reçu l'ordre de remettre leurs armes personnelles, a rapporté jeudi le quotidien britannique The Times. Cette mesure, apparemment orchestrée par les médiateurs qataris, est perçue comme un signal positif dans le cadre des négociations en cours pour un accord de libération d'otages et un cessez-le-feu à Gaza.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts diplomatiques menés par les États-Unis, avec la médiation du Qatar et de l'Égypte, pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Elle intervient alors que le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël avait déjà accepté une trêve temporaire de 60 jours, durant laquelle se dérouleraient des négociations pour un cessez-le-feu permanent et la libération des otages.

Les dirigeants visés par cette mesure

Parmi les personnalités du Hamas concernées par cette directive figurent des figures de premier plan de l'organisation. Zaher Jabarin, l'un des fondateurs de la branche armée du Hamas en Judée-Samarie, et Muhammad Ismail Darwish, qui a mené des missions diplomatiques avec des responsables iraniens et turcs, font partie de cette liste. Khalil al-Hayya, chef de l'équipe de négociation du Hamas, et Muhammad Darwish, président du conseil consultatif (Shura) du Hamas, sont également concernés.

Cette mesure, bien que largement symbolique, répond à l'une des exigences centrales d'Israël : le désarmement complet du Hamas et le départ de ses dirigeants de Gaza comme condition à la fin de la guerre. Elle constitue un geste de confiance de la part du Qatar, possiblement destiné à rassurer les États-Unis sur son engagement dans le processus de paix.

Une nouvelle proposition sur la table

Dans un communiqué officiel publié mercredi, le Hamas a déclaré examiner une nouvelle proposition de cessez-le-feu. L'organisation a précisé : "Nous menons des discussions dans le but de parvenir à un accord qui garantira la fin de l'agression, le retrait des forces et l'acheminement de l'aide aux habitants de Gaza."

La proposition actuellement à l'étude prévoit un cessez-le-feu de 60 jours, durant lequel le Hamas devrait libérer 10 otages vivants encore détenus à Gaza et restituer 18 corps d'otages décédés. En contrepartie, Israël libérerait des prisonniers palestiniens. Selon le New York Times, ces libérations s'effectueraient en cinq étapes étalées sur toute la période.

Position israélienne et enjeux diplomatiques

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réitéré cette semaine la détermination de son pays : "Nous les détruirons complètement. Nous libérerons tous les otages - avec la destruction du Hamas, ce ne sont pas des objectifs contradictoires." Ces propos ont été tenus lors d'une visite dans une base militaire du sud d'Israël.

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Sa'ar a exprimé mercredi l'optimisme prudent du gouvernement israélien : "Nous sommes sérieux dans notre intention de parvenir à un accord sur les otages et le cessez-le-feu. Nous avons dit oui aux propositions de l'émissaire américain Steve Witkoff. Il y a des signes positifs, mais il est trop tôt pour en dire plus."

Les défis de la prise de décision

Malgré les pressions exercées sur la direction du Hamas en exil, la décision finale reviendra au commandant militaire basé à Gaza, Izz al-Din al-Haddad, qui dirige les forces du Hamas dans la ville de Gaza. Cette répartition des responsabilités entre la direction politique en exil et le commandement militaire sur le terrain complique les négociations.

La proposition actuelle se distingue des initiatives arabes précédentes qui n'exigeaient pas le désarmement du Hamas, mais promouvaient plutôt une alternative au régime terroriste dans la bande de Gaza. Cette nouvelle approche marque potentiellement un tournant dans les efforts diplomatiques pour résoudre le conflit.

Un contexte géopolitique complexe

Cette évolution intervient dans un contexte où le Qatar a longtemps hébergé la direction du Hamas depuis 2012, quand le chef du Hamas Khaled Meshaal s'est installé au Qatar après avoir quitté la Syrie. L'émirat du Golfe a joué un rôle crucial en tant que médiateur tout en maintenant des relations avec l'organisation terroriste.