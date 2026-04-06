Le Qatar condamne les attaques contre les infrastructures civiles

Le Premier ministre et chef de la diplomatie du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, a fermement condamné toute attaque visant des infrastructures civiles, quel qu’en soit l’auteur, dans un contexte d’escalade régionale marquée par la guerre entre l’Iran et ses adversaires.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abbas Araqchi, le responsable qatari a souligné que « le fait de prendre pour cible des infrastructures civiles est un comportement inacceptable et condamnable (…) quelles que soient les circonstances », selon un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères.

Cette prise de position intervient alors que les frappes contre des sites stratégiques et énergétiques se multiplient dans la région, alimentant les craintes d’une escalade incontrôlée. Doha adopte ainsi une ligne de principe, insistant sur le respect du droit international humanitaire et la protection des populations civiles.

Parallèlement, le Qatar a exprimé ses préoccupations face aux actions iraniennes, dénonçant un « mépris imprudent pour la sécurité régionale » à travers des attaques visant des pays voisins. Une critique qui reflète l’inquiétude croissante des États du Golfe face à l’extension du conflit et à ses répercussions économiques et sécuritaires.

Dans ce contexte, le Premier ministre qatari a appelé à une « solution diplomatique globale et permanente » pour mettre fin aux hostilités. Fidèle à sa tradition de médiation, Doha cherche à maintenir des canaux de dialogue ouverts avec l’ensemble des acteurs, tout en plaidant pour une désescalade rapide.

Alors que les initiatives diplomatiques peinent à aboutir, la position du Qatar illustre la volonté de certains acteurs régionaux de contenir le conflit et d’éviter une déstabilisation durable du Moyen-Orient.