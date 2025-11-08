Le Qatar dément avoir tenté de discréditer la plaignante du procureur de la CPI

Le Qatar a fermement démenti vendredi les accusations selon lesquelles il aurait cherché à discréditer la femme ayant porté plainte pour agression sexuelle contre Karim Khan, le procureur général de la Cour pénale internationale (CPI). Ces allégations, publiées par The Guardian, affirment que des agences de renseignement privées auraient été mandatées par Doha pour rassembler des informations compromettantes sur la plaignante, notamment en cherchant à établir d’éventuels liens avec Israël.

Dans un communiqué, le bureau des médias du gouvernement qatari a dénoncé des “informations falsifiées” et une “campagne coordonnée d’acteurs malveillants” visant à nuire à l’image du pays, en raison de son rôle de médiateur dans la guerre entre Israël et le Hamas.

Le procureur Karim Khan, actuellement en disponibilité, fait lui-même l’objet d’une enquête interne pour “faute présumée”, ouverte l’an dernier par l’organe de surveillance de la CPI. Selon plusieurs médias, il est accusé de comportement sexuel inapproprié envers une membre de son personnel, des accusations qu’il rejette catégoriquement.

Le juriste britannique s’est illustré ces derniers mois pour avoir demandé l’émission de mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que trois responsables du Hamas.

Doha dénonce aujourd’hui une tentative de détourner l’attention de son rôle diplomatique, au moment où il s’efforce de maintenir un fragile équilibre entre Israël, le Hamas et les médiateurs occidentaux.