Le Qatar envisage d’accroître son financement pour peser davantage dans la reconstruction de Gaza

Le Qatar envisage de devenir le principal contributeur financier à la reconstruction de la bande de Gaza au sein du Conseil de paix initié par le président américain Donald Trump, selon des informations diffusées lundi par la chaîne publique israélienne Kan. Doha étudierait la possibilité de verser une somme supérieure à celle des autres États membres, chacun étant censé contribuer à hauteur d’un milliard de dollars pour financer à la fois la remise en état du territoire et le déploiement d’une force de paix.

Cette instance devrait également superviser le financement d’un comité de technocrates appelé à administrer Gaza au début du processus de reconstruction. Déjà fortement impliqué dans le soutien financier au territoire gazaoui, notamment par le paiement du carburant acheminé via l’Égypte, le Qatar chercherait ainsi à renforcer son influence politique, fidèle à l’idée que le principal bailleur de fonds dispose d’un poids déterminant dans les décisions.

Parallèlement, en Israël, des responsables affirment que les terroristes du Hamas refusent de transférer leurs prérogatives à ce futur comité civil et auraient fait savoir à certains pays arabes qu’ils souhaitent conserver un modèle d’influence comparable à celui du Hezbollah au Liban. Selon cette approche, le Hamas conditionnerait son désarmement à son maintien en tant qu’acteur politique à Gaza, une perspective rejetée par Israël. Les autorités israéliennes ont averti Washington qu’aucune intégration du Hamas dans la gestion de Gaza ne saurait être acceptée.

De son côté, Donald Trump a annoncé qu’il présenterait jeudi, lors d’une réunion du Conseil de paix à Washington, un engagement global de cinq milliards de dollars en faveur des efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza. Sur son réseau Truth, il a souligné le potentiel illimité de cette initiative, tout en réaffirmant que les terroristes du Hamas doivent respecter leur engagement de désarmement.