Le Qatar, grand perdant isolé de l'offensive israélienne contre l'Iran (Laëtitia Guinan)

Dans une analyse géopolitique nuancée, la journaliste politique Laëtitia Guinan dessine le portrait d'un Moyen-Orient paradoxalement soulagé par l'offensive israélienne contre l'Iran. Seul le Qatar ferait figure d'exception, se retrouvant dans une position délicate.

Une diplomatie du "visage masqué"

Pour Mme Guinan, le Qatar "avance toujours avec un visage masqué" par nécessité de survie, ménageant "la chèvre et le chou". L'émirat partage pourtant des "intérêts économiques communs avec l'Iran" et un "agenda anti-israélien" via son soutien au Hamas. Cette proximité le place en porte-à-faux avec l'affaiblissement de Téhéran, contrairement à ses voisins.

"Satisfaction discrète" régionale

L'analyse révèle un secret de polichinelle : "une bonne partie des pays de la région sont très contents que l'Iran soit affaibli". La puissance territoriale iranienne et sa quête nucléaire inquiètent autant "les voisins musulmans" que l'Occident. Même la Turquie d'Erdogan, malgré ses diatribes publiques comparant Netanyahu à Hitler, espère secrètement une "pacification de la région pour le business".

Cette "satisfaction discrète" s'explique par la carte géographique : l'Iran constitue une menace existentielle pour ses voisins. Aucun pays ne peut "dire explicitement aujourd'hui : nous soutenons l'action d'Israël", mais l'offensive "satisfait largement" dans la région. Le Qatar, lui, reste prisonnier de ses alliances pro-iraniennes dans un environnement qui a basculé.