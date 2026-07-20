Le Qatar œuvre à la libération de détenus juifs en Iran

Le Qatar mène des discussions discrètes avec les autorités iraniennes afin d'obtenir la libération de détenus juifs emprisonnés en Iran, dans l'objectif de renforcer ses relations avec les États-Unis, a rapporté la chaîne publique israélienne Kan, citant des sources proches du dossier.

Selon le média, cinq Juifs iraniens ont récemment été arrêtés par les autorités de Téhéran pour diverses accusations, notamment après avoir critiqué le régime islamique dans le contexte de l'escalade militaire entre l'Iran et les États-Unis.

Toujours selon ces sources, Doha espère que cette médiation sera perçue favorablement à Washington et contribuera à améliorer ses relations avec l'administration américaine.

Le Qatar participerait également aux efforts visant à obtenir la libération de citoyens américains détenus en Iran. Téhéran a déjà procédé à plusieurs échanges ou libérations de prisonniers étrangers par le passé. Plus récemment, un citoyen américain emprisonné en Iran depuis 2024 a été libéré, un geste salué publiquement par le président américain Donald Trump.

Le rapport revient également sur une vague d'arrestations survenue en juillet 2025. À cette époque, deux Juifs américains avaient été interpellés en Iran, soupçonnés d'entretenir des liens avec Israël. L'un d'eux, un Irano-Américain résidant à Los Angeles, avait ensuite été libéré sous caution.

Au total, 33 autres membres de la communauté juive iranienne avaient été arrêtés dans le cadre de la même enquête, selon Kan. Ces arrestations s'inscrivaient dans une vaste campagne de répression menée par les autorités iraniennes à la suite de l'opération israélienne Rising Lion.