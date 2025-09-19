Le Qatar saisit la CPI après les frappes israéliennes sur son territoire

Articles recommandés -

Le Qatar a entamé des démarches juridiques contre Israël après la frappe du 10 septembre qui a visé des dirigeants du Hamas à Doha, éliminant cinq membres du mouvement terroriste ainsi qu’un agent des forces de sécurité qataries. Selon le ministère des Affaires étrangères, Mohammed Al-Khulaifi, chargé de piloter ces initiatives, a rencontré mercredi à La Haye la présidente de la Cour pénale internationale (CPI), Tomoko Akane.

En tant qu’État observateur, Doha ne peut pas saisir directement la CPI, mais explore « toutes les voies légales et diplomatiques » pour que les responsables israéliens rendent des comptes. L’attaque a provoqué une vague d’indignation internationale, l’ONU dénonçant une « violation choquante du droit international », tandis que le président américain Donald Trump a exprimé une rare critique envers Israël.

Le Hamas a affirmé que ses principaux dirigeants politiques, installés au Qatar depuis 2012 avec l’aval de Washington, avaient survécu à l’attaque. Israël et le Qatar, pourtant alliés des États-Unis, sont au cœur des négociations pour une trêve à Gaza.

À l’issue d’un sommet extraordinaire à Doha, la Ligue arabe et l’Organisation de la coopération islamique ont appelé les pays membres à revoir leurs relations diplomatiques et économiques avec Israël et à soutenir des poursuites internationales.

En 2024, la CPI avait déjà émis des mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahou, l’ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, et le chef militaire du Hamas, Mohammed Deif, éliminé depuis par Israël.