Le Qatar se défend d'avoir financé le Hamas au fil des ans

Dans un communiqué adressé aux Etats-Unis, le Qatar s'est vivement défendu défendu d'avoir financé le Hamas au fil des ans. "Aujourd'hui à Washington, le Comité de la Chambre des représentants sur la surveillance et la responsabilité a publié un communiqué de presse affirmant à tort que le Qatar avait versé au Hamas '30 millions de dollars par mois depuis 2018'. Le Qatar ne paie pas le Hamas", a affirmé Doha sur X, affirmant plutôt avoir financé divers projets humanitaires destinés à améliorer la vie des Gazaouis, "en pleine coordination avec Israël".

"En pleine coordination avec le gouvernement israélien, le Qatar fournit une aide humanitaire à Gaza depuis 2018. Cette assistance prend deux formes :

1. Depuis 2018, le Qatar a financé des achats de carburant auprès d'Israël pour alimenter une centrale électrique de Gaza afin de produire de l'électricité à Gaza, sous la supervision du Bureau des services d'appui aux projets des Nations Unies. Le Gouvernement israélien contrôlait tous les transferts de carburant à la frontière avec Gaza.

2. Depuis août 2021, le Qatar a financé un projet administré par le Programme alimentaire mondial visant à fournir 100 dollars par mois aux familles les plus pauvres de Gaza. Le gouvernement israélien a continué de surveiller la liste des destinataires.

Le Qatar n’a notamment pas géré la distribution de cette aide, qui relevait de la responsabilité des Nations Unies et du Programme alimentaire mondial, sous la supervision de l’État d’Israël", a précisé l'émirat, citant des responsables israéliens et américains afin de prouver que cette aide avait toujours été reconnue et appréciée par Jérusalem et Washington.

"Israël a encouragé et fortement soutenu les contributions du Qatar. En août 2021, le ministre israélien de la Défense Gantz a été cité par AP à ce sujet : "J’ai été en contact avec des responsables qataris pour établir un mécanisme qui garantirait que l’argent parvienne à ceux qui en ont besoin, tout en répondant aux besoins de sécurité d’Israël." Les États-Unis ont également soutenu les contributions humanitaires du Qatar. En 2018, l’envoyé spécial du président Trump au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, a approuvé l’accord Israël-Qatar visant à acheminer l’aide vers Gaza. Il a déclaré : "Le partenariat entre le Qatar et Israël peut apporter un réel soulagement à la population de Gaza."

Enfin Doha a rappelé son rôle prépondérant de médiateur dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, ainsi que ses efforts pour obtenir la libération des otages.

"Les rôles humanitaires et de médiation du Qatar à Gaza ne sont pas nouveaux et vont de pair pour protéger la population civile. Le Qatar a négocié de précédents cessez-le-feu à Gaza, notamment en 2021 après une éruption de violence sanglante.

Depuis le 7 octobre, le Qatar – aux côtés des États-Unis, de l’Égypte, d’Israël et d’autres – s’est activement engagé dans une médiation pour obtenir la libération des otages et un accord de cessez-le-feu durable à Gaza. Des progrès ont été réalisés, avec plus de 100 otages libérés à ce jour. Il y a encore du travail à faire, et de toute urgence. La désinformation sur le Qatar et ses contributions humanitaires ne contribue pas à ces négociations délicates." En janvier, Benjamin Netanyahou avait été accusé par Doha de saper les négociations visant à libérer les otages après des propos critiquant l'ambiguïté de l'émirat face au Hamas.

Les critiques adressées au Qatar à la Chambre des représentants ne sont pas nouvelles. Durant des années, l'émirat a fait régulièrement parvenir à la bande de Gaza des valises contenant des millions de dollars en espèces, dont on sait qu'une grande partie a fini dans les poches du Hamas.