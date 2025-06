"Le régime iranien finira par tomber, mais pas si facilement" (David Menashri)

Articles recommandés -

Le professeur David Menashri, spécialiste de l'Iran, a analysé lundi sur i24NEWS les répercussions des frappes israéliennes sur la population iranienne et les perspectives d'un changement de régime à Téhéran.

Une population frustrée mais divisée

Selon l'expert, la majorité des Iraniens "en ont assez de la révolution islamique et du régime islamique", non pas à cause de la guerre actuelle, mais parce que "la vie n'est pas meilleure aujourd'hui qu'elle était sous le régime du Shah". Les sanctions internationales et l'animosité mondiale ont creusé les inégalités : "les riches continuent à vivre comme il faut, mais les pauvres souffrent".

L'Iran a dépensé "des centaines de millions de dollars pendant des années" pour financer ses satellites régionaux, un argent que "l'Iran ne peut pas se permettre de payer". Après le 7 octobre, cette stratégie s'est retournée contre Téhéran : "ces satellites iraniens étaient destinés au départ à défendre l'Iran au moment de vérité, mais aujourd'hui ils n'existent plus".

Un changement de régime improbable à court terme

Malgré les manifestations "Femme, Vie, Liberté" et la frustration populaire, Menashri tempère les espoirs de révolution immédiate. "Tous ces régimes sont tombés à la fin", reconnaît-il, mais "j'entends parler de cette chute du régime iranien depuis avant même que les islamistes soient au pouvoir".

L'expert souligne deux obstacles majeurs : d'abord, "attendre que les Iraniens renversent le régime reviendrait à s'attendre qu'ils soutiennent des gens qui combattent l'Iran". Ensuite, contrairement au Shah qui "s'est enfui", le régime actuel "a dit : nous ne laisserons pas faire, nous allons combattre".

Le programme nucléaire reste une "valeur nationale" consensuelle, compliquant toute opposition interne. Menashri conclut avec prudence : "Il faut être modeste, nous ne savons pas comment va évoluer l'histoire."