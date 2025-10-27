Le roi Abdallah II met en garde contre une "paix imposée" à Gaza

Le roi Abdallah II de Jordanie a averti que toute force internationale déployée à Gaza dans le cadre du plan de cessez-le-feu proposé par Donald Trump ne devrait pas avoir pour mission d’« imposer » la paix, mais uniquement de la « maintenir ». Dans un entretien accordé à la BBC, le souverain hachémite a souligné que la distinction est essentielle : « Nous espérons qu’il s’agira d’une mission de maintien de la paix, car si c’est une mission d’imposition, personne ne voudra s’y engager. »

Selon les Nations unies, les opérations de maintien de la paix reposent sur la non-utilisation de la force, sauf en cas de légitime défense ou pour protéger le mandat, tandis que les missions dites de “peace enforcement” nécessitent une résolution du Conseil de sécurité et peuvent inclure le recours à la force armée.

Le roi a ajouté que des pays comme la Jordanie et l’Égypte étaient prêts à former de nombreux policiers palestiniens, mais que cela prendrait du temps : « Si nous courons dans Gaza en armes, aucune nation ne voudra en être. »

Abdallah a par ailleurs exclu l’envoi de troupes jordaniennes à Gaza, estimant qu’Amman est « trop proche politiquement du conflit ». Interrogé sur la volonté du Hamas de se désarmer, il s’est gardé de répondre directement, tout en affirmant que le Qatar et l’Égypte restaient « très optimistes » sur la possibilité d’un engagement du mouvement terroriste.

« Sans une solution durable entre Israéliens et Palestiniens, nous sommes condamnés », a-t-il conclu.