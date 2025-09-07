Le roi de Jordanie réaffirme son refus absolu de toute annexion de la Judée-Samarie par Israël

Articles recommandés -

En visite officielle aux Émirats arabes unis, le roi Abdallah II de Jordanie a exprimé dimanche son « refus absolu » de toute tentative israélienne visant à annexer la Judée-Samarie, selon un communiqué du palais royal.

Cette déclaration intervient alors que plusieurs responsables israéliens ont récemment évoqué la possibilité d’annexer de larges portions de ce territoire, en réponse à la décision de plusieurs pays occidentaux de reconnaître l’État de Palestine ce mois-ci.

Le souverain hachémite a fermement condamné toute mesure qui aurait pour but « de forcer les Palestiniens à quitter leurs terres ». Il a également rejeté tout projet visant à séparer la Judée-Samarie de la bande de Gaza ou à provoquer un déplacement de sa population.

Lors de cette rencontre, le président émirati Mohammed ben Zayed Al Nahyan a partagé la position du roi Abdallah II. Les deux dirigeants ont exprimé leur opposition commune aux projets israéliens d’"expansion" des localités en Judée-Samarie. Ils ont aussi dénoncé les plans visant à « perpétuer l’occupation de Gaza et à étendre le contrôle militaire » israélien sur le territoire. Plus tôt dans la semaine, les Émirats arabes unis avaient averti qu’une annexion de la Judée-Samarie constituerait une « ligne rouge », soulignant les risques d’escalade dans la région. Cette prise de position conjointe souligne la montée des tensions diplomatiques au Proche-Orient, à quelques jours de l’Assemblée générale des Nations unies, où la question palestinienne sera au centre des débats.