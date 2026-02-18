Le sergent-chef Ofri Yafe a été tué par des tirs amis dans le sud de Gaza

Un soldat de l’armée israélienne a été tué dans la nuit lors d’un incident de « tirs amis » dans le sud de la bande de Gaza, a annoncé l’armée. Il s’agit du sergent-chef Ofri Yafe, 21 ans, originaire de HaYogev, membre de l’unité de reconnaissance de la brigade des parachutistes.

Selon le communiqué militaire, le jeune soldat a été mortellement touché par des tirs provenant d’autres forces israéliennes engagées dans la zone. Les circonstances exactes de l’incident restent à déterminer.

D’après les informations de notre expert défense et sécurité i24NEWS, Matthias Inbar, les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il s’agissait d’une patrouille régulière opérant dans le secteur de Khan Younès. Vers 2 heures du matin, une autre position de Tsahal, composée notamment de tireurs d’élite, aurait ouvert le feu par erreur sur les soldats. L’un d’eux a été grièvement blessé et est décédé lors de son transfert vers l’hôpital. Selon ces éléments préliminaires, la seconde position n’aurait pas été informée à temps de la présence de l’unité en patrouille dans la zone. L’armée israélienne a immédiatement ouvert une enquête afin d’établir précisément les circonstances de ce tir fratricide.

Ce drame intervient alors que les opérations militaires se poursuivent dans la bande de Gaza, théâtre de combats intenses et complexes. Les incidents de tirs amis, bien que rares, constituent un risque connu dans des environnements opérationnels caractérisés par une forte densité de troupes et des échanges de tirs rapprochés.