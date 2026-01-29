Les autocollants sur le téléphone de Benjamin Netanyahou intriguent le monde arabe

Une image en apparence anodine du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclenché une vive agitation sur les réseaux sociaux arabes. La photo, diffusée cette semaine, le montre au moment où il reçoit l’annonce du retour de Ran Gvili. Mais ce n’est pas l’événement en lui-même qui a retenu l’attention : ce sont les autocollants visibles au dos du téléphone portable du chef du gouvernement, dont l’un recouvre manifestement l’objectif de la caméra.

Dans les médias et sur les plateformes arabes, ces détails ont suscité de nombreuses interrogations. Pourquoi le Premier ministre israélien éprouve-t-il le besoin de masquer certaines parties de son téléphone ? Jusqu’à quel point son appareil est-il réellement protégé contre les intrusions ou les tentatives de piratage ? Autant de questions qui ont alimenté débats et spéculations en ligne.

Certaines réactions vont plus loin, saluant ou mettant en avant des groupes de pirates informatiques ayant récemment revendiqué des intrusions dans les téléphones de responsables israéliens. Parmi eux figure le groupe de hackers Handala, régulièrement cité dans ces discussions et connu pour ses activités hostiles à Israël.

Cette séquence illustre la manière dont le monde arabe scrute avec attention le moindre détail lié à la sphère politique israélienne, en particulier lorsqu’il concerne Benjamin Netanyahou. Un simple élément visuel, perçu comme secondaire, peut ainsi devenir le point de départ d’analyses, de soupçons et de narratifs plus larges sur la sécurité, la surveillance et la vulnérabilité des dirigeants israéliens.

Au-delà des autocollants eux-mêmes, l’épisode souligne surtout l’intensité de l’attention portée à chaque image en provenance d’Israël et la rapidité avec laquelle elle peut être interprétée, amplifiée et instrumentalisée dans l’espace numérique régional.