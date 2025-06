"Les capacités nucléaires de l'Iran ont été considérablement réduites", affirme le chef de l'AIEA

Articles recommandés -

Le programme nucléaire iranien a été "considérablement" réduit, a affirmé le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, lors d'une interview accordée mardi à la chaîne américaine Fox News. Il y a décrit les capacités nucléaires de l'Iran avant le 13 juin comme étant radicalement différentes de leur état actuel, sans toutefois préciser si ce recul se chiffrait en années. "Il est clair qu'il y a un Iran avant le 13 juin, l'Iran nucléaire, et un Iran aujourd'hui. C'est le jour et la nuit", a-t-il assuré.

L'AIEA signale également qu'elle ne peut pas rendre compte de plus de 400 kilos d'uranium potentiellement enrichi en Iran, à la suite des frappes militaires américaines contre des installations nucléaires iraniennes au cours du week-end. M. Grossi a indiqué que Natanz avait subi "des dommages très importants" dans une salle de centrifugation utilisée pour l'enrichissement, et qu'Ispahan avait également été endommagée.

Interrogé sur une déclaration précédente concernant le transfert potentiel d'uranium enrichi vers un site antique près d'Ispahan, M. Grossi a clarifié la position de l'AIEA. "Je dois être très précis (...) nous sommes l'AIEA, nous ne faisons pas de spéculations", a-t-il déclaré. "Nous n'avons aucune information sur l'emplacement de ce matériel".

Les responsables iraniens ont informé M. Grossi qu'ils prenaient des "mesures de protection" qui "pourraient inclure ou non le déplacement du matériel". Le chef de l'AIEA a souligné la nécessité de la transparence, déclarant : "Il est donc tout à fait normal que vous me posiez cette question, car il y a une interrogation : où se trouve ce matériel ? La meilleure façon de répondre à cette question est de permettre la reprise des activités d'inspection dès que possible. Et je pense que cela serait dans l'intérêt de tous".

Il a réaffirmé qu'il était primordial de localiser l'uranium manquant : "Mon obligation est de rendre compte de chaque gramme d'uranium qui existe en Iran et dans tout autre pays", a-t-il assuré, soulignant que l'enquête n'était pas discriminatoire à l'égard de l'Iran. "Mon travail consiste à essayer de localiser ce matériau, car l'Iran a l'obligation de déclarer et de rendre compte de tout le matériau dont il dispose, et cela restera ma mission", a conclu Rafael Grossi.