Les chefs des armées pakistanaise et libanaise renforcent leur coopération

Le chef de l'armée libanaise, Rodolphe Haykal, a rencontré son homologue pakistanais, Asim Munir, au Pakistan, alors que les discussions diplomatiques sur la guerre au Moyen-Orient se poursuivent.

Selon un communiqué de l'armée pakistanaise, les deux responsables ont évoqué la sécurité régionale, la coopération en matière de défense et les moyens de renforcer les relations militaires bilatérales.

Asim Munir a réaffirmé l'engagement de l'armée pakistanaise à développer sa coopération avec les forces armées libanaises. Rodolphe Haykal a également reçu une garde d'honneur avant la rencontre à Rawalpindi.

Cette visite intervient alors que le Pakistan joue un rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran pour tenter de mettre fin à plusieurs mois de conflit. Téhéran réclame que tout accord inclue également le Liban, où Israël combat le Hezbollah, soutenu par l'Iran.

Selon une source basée au Liban citée par l'AFP, le déplacement de Rodolphe Haykal serait lié aux discussions plus larges sur une éventuelle désescalade régionale.