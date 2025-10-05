Les cinq exigences clés du Hamas avant les pourparlers de Charm el-Cheikh

À la veille des pourparlers cruciaux de Charm el-Cheikh, le quotidien A-Sharq Al-Awsat dévoile les cinq objectifs majeurs que la délégation du Hamas entend défendre lors des discussions, censées ouvrir la voie à la mise en œuvre du plan de cessez-le-feu négocié sous médiation américaine.

Première exigence : le report du calendrier de libération des otages. Selon le journal, le Hamas juge « irréaliste » la remise de tous les captifs en 72 heures, comme le prévoit l’accord proposé. Le mouvement terroriste affirme avoir commencé à localiser les otages encore en vie — ainsi que les dépouilles — et promet qu’aucune célébration publique n’accompagnera leur transfert à la Croix-Rouge.

Deuxième point : le Hamas réclamera un calendrier clair et garanti du retrait israélien de la bande de Gaza, avec la garantie que l’État hébreu ne reviendra pas sur ses engagements une fois les otages relâchés. Troisième revendication : une fin définitive et irréversible des hostilités, appuyée par des engagements écrits de Washington et des médiateurs régionaux interdisant toute reprise des combats. Quatrièmement, le Hamas proposera de remettre ses armes à une autorité palestinienne reconnue, sous supervision arabe, afin d’éviter une mainmise israélienne directe sur le processus. Enfin, la délégation insistera sur le lancement immédiat de la reconstruction de Gaza, avec l’entrée sans entrave de l’aide humanitaire et le déblaiement rapide des décombres. Ces cinq priorités, selon le quotidien panarabe, visent à transformer le cessez-le-feu envisagé en un accord politique durable, tout en permettant au Hamas de conserver un rôle institutionnel dans l’après-guerre.