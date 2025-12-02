Les contenus antisémites dans les école palestiniennes persistent malgré les promesses de réforme

Un nouveau rapport de l’institut de recherche IMPACT-se affirme que les manuels scolaires utilisés dans les écoles palestiniennes pour l’année 2025-2026 continuent de comporter des passages incitant à la haine d’Israël et à l’antisémitisme, en dépit des engagements publics pris par le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas auprès des États-Unis, de l’Union européenne et d’Emmanuel Macron.

Cette étude volumineuse de 400 pages basées sur l’analyse de 290 manuels et 71 guides pédagogiques destinés aux enseignants, couvre l’ensemble des matières et niveaux, du primaire au lycée, dans les écoles de Judée-Samarie, de Gaza et de Jérusalem-Est. Ses conclusions sont sans nuance : les contenus problématiques demeurent, la rhétorique hostile perdure, et les promesses de réforme annoncées par l’Autorité palestinienne n’ont pas été tenues.

Parmi les exemples relevés, un manuel d’arabe encourage les élèves à “reprendre les villes d’Israël les armes à la main”, faisant écho, selon les chercheurs, à la violence des attaques du 7 octobre. D’autres supports scolaires glorifient les attentats suicides, montrent des Palestiniens en train de tirer sur des soldats israéliens ou encore célèbrent Dalal Mughrabi, responsable du massacre de 1978 sur la route côtière, comme une héroïne.

Cette propagande ne se limite pas aux sciences humaines. Des disciplines scientifiques sont également détournées pour normaliser la violence : les lois de Newton sont illustrées par un enfant tirant au lance-pierre, un chapitre de biologie est accompagné de l’image d’un jeune Palestinien blessé par des tirs israéliens, et des cours de chimie évoquent les moyens utilisés par des prisonniers palestiniens en grève de la faim pour contourner les systèmes de sécurité.

Certaines leçons d’éducation religieuse présentent les Juifs comme collectivement immoraux et manipulateurs, tandis que des cartes officielles effacent purement et simplement l’État d’Israël.

Ces constats embarrassent particulièrement l’Union européenne, qui avait conditionné une partie de son aide financière à l’Autorité palestinienne à la suppression de ces incitations. Bruxelles avait annoncé que les manuels destinés aux classes de CP à CE2 et de terminale seraient nettoyés avant la rentrée de septembre 2024. Or, selon IMPACT-se, seules des modifications superficielles (réductions de volume, changements graphiques) ont été observées, sans altérer le fond.

Les dirigeants de l’institut, Marcus Sheff et Eric Agassi, alertent : alors que Ramallah assure à ses partenaires occidentaux que les engagements ont été respectés, les versions imprimées et les versions numériques officielles racontent tout autre chose. Une situation susceptible de relancer les tensions diplomatiques autour du financement européen de l’Autorité palestinienne.