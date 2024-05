Les détails de la proposition française de règlement politique entre Israël et le Liban révélés

Le journal libanais Al-Akhbar a publié vendredi le texte de la proposition française de règlement politique avec Israël soumise au Liban et qui a été au centre des réunions du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, dans la région. L‘initiative française propose dans un premier temps que les groupes armés libanais, le Hezbollah en tête, mettent fin aux opérations militaires en Israël et dans les lieux adjacents, cessent les attaques contre le personnel de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) et garantissent leur capacité à effectuer des patrouilles au sud du fleuve Litani sans restriction.

Israël, pour sa part, arrêtera également ses opérations au Liban, notamment les frappes aériennes, stoppera le blocage des radars des navires de la FINUL et évitera toute activité qui mettrait en danger les forces de l’ONU. La FINUL augmentera par ailleurs le nombre de ses patrouilles dans la zone située le long de la Ligne bleue (frontière entre Israël et le Liban).

Au cours de la deuxième phase, qui se déroulera sur trois jours, les forces armées libanaises démantèleront toutes leurs installations situées à proximité de la Ligne bleue, et les forces combattantes, dont la Force Radwan, se retireront à au moins dix kilomètres de la frontière. Les réunions tripartites (Israël, armée libanaise, FINUL) reprendront et la FINUL soutiendra logistiquement le déploiement de l'armée libanaise au sud du Litani.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Lors de la troisième étape, qui devrait s’étaler sur dix jours, le Liban et Israël reprendront les négociations sur la frontière terrestre, en se concentrant d'abord sur les domaines déjà discutés lors des réunions tripartites de 2018. Il y aura également des négociations sur une "feuille de route" pour garantir la création d'une zone entre la Ligne bleue et le fleuve Litani exempte de tout individu ou groupe armé à l'exception de ceux appartenant au gouvernement libanais et à la FINUL. Le document indique également qu'il pourrait y avoir un effort international pour permettre le déploiement de l'armée libanaise au Sud-Liban, qui comprendrait un financement, des équipements, une formation et un soutien au développement social et économique du Sud-Liban.