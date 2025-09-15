Les dirigeants arabes appellent à revoir leurs relations avec Israël après la frappe au Qatar

Articles recommandés -

Lors d’un sommet d’urgence arabo-islamique tenu lundi à Doha, les dirigeants arabes et musulmans ont lancé un appel à une révision des relations diplomatiques et économiques avec Israël, après l’attaque sans précédent menée par l’État hébreu contre des responsables du Hamas sur le sol qatari.

Selon un projet de déclaration consulté par l’AFP, les participants exhortent « tous les États à prendre toutes les mesures légales et efficaces pour empêcher Israël de poursuivre ses actions contre le peuple palestinien ». Ces mesures incluraient notamment la révision des relations diplomatiques et économiques avec Israël ainsi que l’engagement de procédures judiciaires internationales à son encontre.

Cette initiative survient dans un contexte de tensions régionales exacerbées. Israël entretient depuis longtemps des relations diplomatiques avec l’Égypte et la Jordanie, et a normalisé ses liens il y a cinq ans avec les Émirats arabes unis et Bahreïn dans le cadre des Accords d’Abraham. Plus récemment, l’État hébreu a cherché à renforcer ses échanges avec l’Arabie saoudite et même à établir des contacts préliminaires avec la Syrie.L’attaque israélienne à Doha, visant une réunion de dirigeants du Hamas, a été perçue par plusieurs pays du Golfe comme une "violation grave de la souveraineté du Qatar" et un "risque d’escalade régionale". Le texte final du sommet n’a pas encore été rendu public, mais l’avant-projet laisse entrevoir une réponse politique ferme des pays arabes et musulmans, qui envisagent de renforcer leur coordination pour faire pression sur Israël, tant sur le plan diplomatique qu’économique.