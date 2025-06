Les dirigeants de l'OLP appellent le Hamas a renoncer au contrôle de la bande de Gaza

Amran al-Khatib, membre du Conseil national palestinien (CNP), le parlement de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a appelé mardi le Hamas à renoncer à son contrôle sur la bande de Gaza et à transférer son administration à l'OLP, intensifiant ainsi les tensions au sein de la direction palestinienne.

Dans une interview accordée à la radio Voice of Palestine, al-Khatib a déclaré que l'OLP devrait être autorisée à mener les négociations avec "l'État d'occupation" (Israël), au sujet d'un accord de cessez-le-feu et de la reconstruction de la bande de Gaza. Selon lui, le Hamas devait faire son examen de conscience à la lumière de la "famine et de la destruction massive" dans la bande de Gaza et rejoindre l'OLP, seul représentant légitime du peuple palestinien.

"Le Hamas doit transférer le contrôle à l'OLP. Une prise de décision unifiée et la responsabilité nationale sont des conditions préalables à la réalisation des objectifs de liberté et d'indépendance", a quant à lui renchéri Wasel Abu Yousef, membre du Comité exécutif de l'OLP.

Plus tôt cette semaine, le président de l'Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbas, a déclaré que "le Hamas doit renoncer au contrôle de la bande de Gaza" et appelé l'organisation terroriste à libérer les otages et à parvenir à un cessez-le-feu à tout prix afin d'alléger les souffrances des Gazaouis.