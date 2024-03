Les dirigeants iraniens félicitent le chef du Hamas d'avoir retourné l'opinion mondiale contre Israël

Le guide suprême iranien Ali Khamenei a félicité le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, pour avoir galvanisé le soutien mondial en faveur des Palestiniens et contre Israël, se félicitant que la propagande du groupe a surpassé les tentatives d'Israël d'obtenir un soutien international, ont rapporté les médias iraniens semi-officiels.

"Malgré les souhaits de l'ennemi, le Hamas a fait de la Palestine le premier problème mondial", a déclaré Khamenei, qui a insisté pour que des efforts supplémentaires soient déployés afin de renforcer le soutien au groupe terroriste.

Ce sujet a également été évoqué lors d'une réunion séparée avec le président iranien Ebrahim Raissi. "Aujourd'hui, grâce à la résistance acharnée et à la position du peuple opprimé et puissant de Gaza, la question de la Palestine a dépassé le monde islamique et est devenue la question du monde de l'humanité. Les peuples du monde détestent de tout leur cœur le régime sioniste criminel et son principal soutien, les États-Unis. Ils aiment le peuple opprimé de Gaza", a déclaré M. Raissi, cité par les médias publics. Raissi a également déclaré que les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec Israël se sont retrouvés avec des œufs sur la figure, qualifiant la guerre d'Israël contre le Hamas de plus "grand génocide de l'histoire du monde".

Le Hamas a été accusé par Israël et d'autres pays de se cacher derrière les civils de Gaza et de poursuivre une stratégie visant à accroître leurs souffrances dans le cadre de la campagne militaire d'Israël - déclenchée par l'assaut du groupe terroriste sur le sud d'Israël, le massacre de quelque 1 200 personnes et l'enlèvement de 253 autres - afin de faire d'Israël un paria sur la scène mondiale.