Les Émirats arabes unis dénoncent une "escalade dangereuse" après l’attaque du site gazier de South Pars

Les Émirats arabes unis ont condamné mercredi l’attaque visant des installations iraniennes liées au champ gazier de South Pars, que Téhéran impute aux États-Unis et à Israël, mettant en garde contre une escalade aux conséquences potentiellement graves pour la région et au-delà.

Dans un communiqué, la diplomatie émiratie a qualifié le ciblage de ces infrastructures énergétiques de « dangereuse escalade », soulignant que le champ de South Pars constitue une extension du gisement North Dome partagé avec le Qatar, un partenaire régional stratégique. Cette prise de position est notable, les Émirats adoptant rarement une posture critique face à des opérations visant des intérêts iraniens.

Abou Dhabi insiste sur les risques majeurs qu’une telle attaque fait peser sur la sécurité énergétique mondiale. « Le ciblage des infrastructures énergétiques constitue une menace directe », ont averti les autorités émiraties, évoquant également des conséquences environnementales importantes. Selon elles, ces frappes exposent non seulement les installations industrielles vitales, mais aussi les civils et la sécurité maritime à des dangers accrus.

Le champ gazier de South Pars/North Dome est l’un des plus vastes au monde et joue un rôle central dans l’approvisionnement énergétique international. Toute perturbation de ses installations pourrait avoir des répercussions sur les marchés mondiaux de l’énergie, déjà fragilisés par les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient.

Cette condamnation s’inscrit dans un contexte d’escalade militaire entre l’Iran, Israël et les États-Unis, marqué par des frappes ciblant désormais des infrastructures stratégiques. En mettant en garde contre les conséquences globales de telles actions, les Émirats arabes unis appellent implicitement à la retenue et à une désescalade, afin d’éviter une aggravation de la crise dans une région clé pour l’économie mondiale.