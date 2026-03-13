Les Émirats arabes unis exigent l’arrêt des attaques iraniennes pour ouvrir la voie à une solution diplomatique

Les Émirats arabes unis ont appelé l’Iran à cesser immédiatement ses attaques contre ses voisins afin de permettre l’ouverture d’une médiation diplomatique visant à mettre fin à la guerre en cours. Dans un entretien accordé à Reuters, Lana Nusseibeh, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a estimé qu’une issue négociée restait possible, mais qu’elle ne pourrait intervenir qu’une fois les hostilités interrompues.

« En fin de compte, il y aura une solution diplomatique », a-t-elle déclaré, affirmant que le président américain Donald Trump pourrait jouer un rôle clé pour parvenir à ce tournant. « Il faudra un moment décisif, et je pense que le président Trump nous mènera tous à ce moment-là, en temps voulu. »

La diplomate a toutefois souligné qu’il était impossible d’envisager une médiation tant que les attaques iraniennes se poursuivent. « Il est difficile de parler de médiation lorsque l’on est sous attaque. La médiation ne peut commencer que lorsque les armes se taisent », a-t-elle insisté.

Les Émirats affirment avoir été pris de court par les frappes iraniennes. Lana Nusseibeh explique s’être rendue à Téhéran deux semaines avant l’escalade pour tenter de trouver une issue diplomatique à la crise, sans recevoir la moindre indication que les Émirats pourraient être visés. L’absence d’avertissement a rendu ces attaques « si choquantes et si graves », selon elle.

Depuis le début du conflit, des drones et missiles ont visé plusieurs infrastructures civiles aux Émirats, notamment l’aéroport de Dubaï, des hôtels emblématiques et des centres financiers. Téhéran affirme cibler la présence militaire américaine dans la région, plusieurs pays du Golfe — dont les Émirats — accueillant des installations militaires américaines.

La responsable émiratie a également salué la coopération étroite avec Washington, qualifiant les États-Unis de « partenaire stratégique solide ». Elle s’est gardée de critiquer les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, estimant qu’elles doivent être distinguées des « attaques illégales et inacceptables » menées par Téhéran contre les pays du Golfe et la Jordanie.

Selon elle, les attaques iraniennes visaient également le modèle économique des Émirats, où vivent environ 700 000 Iraniens. Malgré les frappes, l’économie du pays reste « forte, robuste et résiliente », a-t-elle assuré, tandis que l’économie iranienne, déjà fragilisée par les sanctions, serait « en chute libre ».