Les Émirats estiment que la stratégie iranienne "renforce" l’influence d’Israël

Les Émirats arabes unis estiment que la stratégie régionale de l’Iran pourrait produire des effets contraires à ses objectifs initiaux. Selon Anwar Gargash, conseiller du président émirati, les actions de Téhéran contre ses voisins du Golfe contribuent en réalité à renforcer à la fois la présence américaine et l’influence d’Israël dans la région.

« La stratégie iranienne va en réalité consolider le rôle des États-Unis, pas le réduire, et nous allons aussi voir l’influence d’Israël s’accentuer dans le Golfe, pas s’amoindrir », a-t-il déclaré lors d’un briefing aux médias. Ces propos interviennent alors que les tensions régionales restent élevées, avec des attaques visant notamment des infrastructures énergétiques dans plusieurs pays du Golfe.

Pour Abou Dhabi, ces développements redessinent les équilibres stratégiques au Moyen-Orient. L’intensification des menaces sécuritaires pousserait les États du Golfe à se rapprocher davantage de leurs partenaires traditionnels, notamment Washington, tout en ouvrant la voie à une coopération accrue avec Israël, dans un contexte de convergence d’intérêts face à l’Iran.

Anwar Gargash a également réaffirmé la volonté des Émirats de contribuer à toute initiative internationale visant à garantir la sécurité des voies maritimes, en particulier dans le détroit d’Ormuz, par où transite une part essentielle du commerce mondial d’hydrocarbures. « Nous sommes prêts à nous joindre à tout effort » destiné à rouvrir ce passage stratégique, a-t-il indiqué.

Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump a fixé un ultimatum à Téhéran pour lever les restrictions sur le détroit. Dans ce contexte, les Émirats apparaissent déterminés à soutenir toute initiative susceptible de stabiliser la région et de préserver les flux énergétiques mondiaux.