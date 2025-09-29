Les Émirats pressent Netanyahou d’accepter le plan Trump pour Gaza et de renoncer à l’annexion

Les Émirats arabes unis ont exhorté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à approuver le plan de paix pour Gaza proposé par Donald Trump, selon un délégué cité par Reuters. Cette pression intervient alors que Netanyahou rencontre le président américain à Washington pour donner la réponse officielle d’Israël.

Abou Dhabi, premier pays arabe du Golfe à avoir normalisé ses relations avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham, a averti le chef du gouvernement israélien qu’une annexion en Judée-Samarie fermerait définitivement la porte à toute avancée diplomatique avec des nations clés du monde arabe et musulman, dont l’Arabie saoudite et l’Indonésie.

Le ministre émirati des Affaires étrangères, Cheikh Abdullah ben Zayed, a directement communiqué cette position à Netanyahou lors d’une rencontre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU à New York vendredi dernier. Ses propos, jusqu’ici restés confidentiels, témoignent d’un message clair : toute extension de souveraineté israélienne sur la Cisjordanie torpillerait la dynamique de normalisation. Netanyahou, de son côté, subit une pression inverse de la part de ses alliés, favorables à une annexion rapide pour bloquer toute perspective d’État palestinien. La décision qu’il annoncera après son entretien avec Trump pourrait donc redessiner l’équilibre fragile entre ses engagements internationaux et les exigences de sa coalition. En Israël, le bureau du Premier ministre n’a pas immédiatement réagi aux informations rapportées par Reuters.