"Les ennemis se préparent à occuper une île du Golfe", avertit le président du Parlement iranien

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a affirmé mercredi que des puissances hostiles à la République islamique se préparaient à occuper une île iranienne dans le Golfe, évoquant un scénario d’escalade potentielle dans une région déjà sous haute tension.

Dans un message publié sur le réseau social X, il a déclaré que, « d’après les services de renseignement, les ennemis de l’Iran se préparent à occuper une de ses îles avec le soutien d’un État régional », sans toutefois préciser l’identité de ce pays. Cette mise en garde intervient alors que les tensions militaires persistent entre l’Iran, Israël et les États-Unis, notamment autour des voies maritimes stratégiques.

https://x.com/i/web/status/2036864286870691934 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Mohammad Bagher Ghalibaf a assorti son avertissement d’une menace explicite, affirmant que, dans une telle hypothèse, « l’ensemble des infrastructures vitales de cet État régional seront la cible d’attaques incessantes ». Une déclaration qui souligne la volonté de Téhéran de dissuader toute tentative d’intervention directe sur son territoire.

Ces propos interviennent dans un contexte marqué par une forte nervosité autour du Golfe, notamment en raison des enjeux liés au détroit d’Ormuz, par lequel transite une part essentielle du commerce pétrolier mondial. La crainte d’un élargissement du conflit alimente les inquiétudes internationales quant à la sécurité des routes maritimes et à la stabilité régionale.

Sans fournir de détails concrets sur les éléments ayant conduit à cette alerte, les autorités iraniennes cherchent à afficher leur vigilance face à toute menace perçue contre leur souveraineté territoriale, tout en renforçant leur posture de dissuasion dans un environnement stratégique de plus en plus volatile.