Les entreprises israéliennes exclues du salon aéronautique de Dubaï

Les entreprises de défense israéliennes ne participeront finalement pas au salon aéronautique de Dubaï, a annoncé mardi l’organisateur de l’événement, Informa Markets, évoquant une « évaluation technique » sans en préciser la nature.

« Les exposants israéliens qui devaient venir ne participeront pas », a déclaré Tim Hawes, directeur général du salon, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation de l’édition 2025 du Dubai Airshow, l’un des plus importants rendez-vous mondiaux de l’aéronautique civile et militaire.

Cette décision intervient alors que les relations entre Israël et plusieurs pays arabes du Golfe se sont considérablement tendues depuis la guerre à Gaza, déclenchée après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Si les accords d’Abraham avaient permis une normalisation historique entre Israël et les Émirats arabes unis en 2020, la poursuite du conflit et les images de destruction à Gaza ont ravivé les tensions régionales.