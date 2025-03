Les frappes contre les Houthis se poursuivront jusqu'à ce qu'ils cessent d'attaquer les navires, déclare Washington

Les Etats-Unis ont fait savoir ce dimanche que les frappes contre les Houthis se poursuivraient jusqu'à ce que l'organisation terroriste basée au Yémen cesse ses attaques contre les navires circulant en mer Rouge. Cette déclaration faite par la voix du secrétaire à la Défense américain, Pete Hegseth, a suivi celle du Conseiller à la sécurité nationale Mike Walz, qui a indiqué que de nombreux dirigeants houthis avaient été éliminés par les frappes américaines.

Ces attaques menées par les airs et par la mer samedi soir à Sanaa, la capitale yéménite, et le port d'Hodeidah, visaient les stocks d'armes et les centres de commandement houthis. "Votre heure est venue", a déclaré Donald Trump peu après le lancement de ces frappes en s'adressant aux rebelles yéménites, affirmant que "l'enfer s'abattrait sur eux" s'ils continuaient leur harcèlement en mer Rouge.

Les frappes américaines menées au Yémen visent également à envoyer un message direct à l'Iran, principal soutien des Houthis. "Non seulement les Houthis devront rendre des comptes, mais l'Iran, qui les soutient, devra également rendre des comptes", affirmé Mike Walz.

Le conseiller américain a détaillé les cibles potentielles : "Leurs navires, leurs entraîneurs (les Gardiens de la révolution), leurs renseignements, tout ce que l'Iran a utilisé pour aider les Houthis à nuire au commerce mondial est une cible."

Interrogé sur la stratégie américaine pour empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire, Mike Walz a répété que "toutes les options étaient sur la table.Nous ne pouvons tolérer un monde où le régime des ayatollahs aurait le pouvoir d'appuyer sur le bouton de l'arme nucléaire. Cela n'arrivera pas."