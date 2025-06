Les États-Unis approuvent l'intégration de combattants jihadistes étrangers dans l'armée syrienne

Les États-Unis ont donné leur aval au plan de la nouvelle direction syrienne visant à intégrer des milliers d'anciens combattants rebelles étrangers dans l'armée nationale, à condition que cette démarche soit menée de manière transparente, selon l'envoyé spécial du président Donald Trump, a rapporté Reuters.

Trois responsables de la défense syrienne révèlent que ce plan prévoit l'incorporation d'environ 3 500 combattants étrangers, principalement des Ouïghours originaires de Chine et des pays voisins, au sein d'une unité nouvellement créée : la 84e division de l'armée syrienne. Cette division comprendrait également des soldats syriens.

Interrogé par Reuters à Damas sur l'approbation de Washington concernant cette intégration, Thomas Barrack, ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial de Trump pour la Syrie depuis le mois dernier, déclare : « Je dirais qu'il y a une compréhension, avec transparence. »

L'envoyé américain estime qu'il vaut mieux maintenir ces combattants, dont beaucoup sont « très loyaux » envers la nouvelle administration syrienne, dans le cadre d'un projet étatique plutôt que de les exclure.

Le sort des étrangers qui ont rejoint les rebelles du Hayat Tahrir al-Sham (HTS) durant les treize années de guerre entre les groupes rebelles et le président Bachar al-Assad constitue l'un des enjeux les plus délicats entravant un rapprochement avec l'Occident. Le HTS, ancienne branche d'al-Qaïda, a renversé Assad et pris le pouvoir l'an dernier.

Jusqu'au début mai, les États-Unis exigeaient que la nouvelle direction exclue largement les combattants étrangers des forces de sécurité. Cette évolution de position marque un tournant diplomatique significatif dans la stratégie américaine en Syrie.