Les États-Unis envisageraient de transférer certaines bases du Golfe touchées par l'Iran en Israël

L'armée américaine envisage de revoir son dispositif militaire au Moyen-Orient après les importants dégâts subis par sa principale base navale à Bahreïn lors du récent conflit avec l'Iran, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. Selon une enquête du quotidien américain fondée sur des images satellites, des publications sur les réseaux sociaux et des témoignages de militaires en activité ou à la retraite, les dommages sont bien plus importants que ceux initialement évoqués par le Pentagone.

D'après ces informations, la base navale américaine de Bahreïn a été prise pour cible à plusieurs reprises par l'Iran entre la fin du mois de février et le mois de juin. Le quartier général du commandement américain ainsi qu'au moins une douzaine de bâtiments ont été gravement endommagés, de même que deux terminaux de communications par satellite. Malgré l'ampleur des destructions, l'armée américaine affirme qu'aucun militaire n'a été tué et que les opérations n'ont pas été significativement affectées. Une grande partie du personnel avait été évacuée avant les frappes, tandis qu'un effectif réduit est resté sur place.

Face à cette nouvelle donne, Washington étudie désormais un réaménagement de sa présence militaire dans la région. Selon le Wall Street Journal, les autorités américaines envisagent de rénover la base de Bahreïn tout en réduisant leur présence au Koweït et en Arabie saoudite. Certaines bases ou infrastructures pourraient être déplacées plus à l'ouest afin de les éloigner de la portée des missiles balistiques et des drones iraniens. Israël figure parmi les destinations envisagées pour accueillir certaines de ces installations, ont indiqué au quotidien américain deux responsables informés du dossier.

Le porte-parole du Commandement central américain (CENTCOM), le capitaine Tim Hawkins, a défendu la stratégie adoptée pendant le conflit. "Le CENTCOM a eu raison de privilégier la protection des personnes plutôt que celle des bâtiments, et cette stratégie a fonctionné", a-t-il déclaré. Selon lui, malgré plus de 8.000 missiles et drones lancés par l'Iran, seules deux frappes ont entraîné des pertes américaines. Il a également affirmé que les États-Unis avaient infligé des dommages bien plus importants à l'Iran, en frappant plus de 13.500 cibles au cours de la guerre.