Les États-Unis frappent plus de 80 cibles en Iran après les attaques dans le détroit d'Ormuz

Les États-Unis ont mené dans la nuit de mardi à mercredi une vaste série de frappes contre plus de 80 cibles en Iran, en réponse aux attaques iraniennes contre trois navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz, a annoncé le Commandement central américain (CENTCOM).

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Quelques minutes avant cette annonce, les médias iraniens faisaient état de fortes explosions sur l'île de Qeshm, à Bandar Abbas et dans le port de Sirik, dans le sud de l'Iran.

Selon CENTCOM, l'opération visait à « imposer un coût élevé » à l'Iran après les attaques contre des navires civils empruntant cette voie maritime stratégique.

D'après des responsables américains cités par Axios et CNN, les frappes ont visé des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des centres de commandement, des sites de missiles sol-air et de missiles antinavires, des installations de lancement de drones ainsi que des infrastructures portuaires.

CENTCOM précise également avoir détruit plus de 60 embarcations rapides des Gardiens de la Révolution, utilisées selon Washington pour menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Les autorités américaines affirment que l'Iran avait attaqué trois navires marchands : le M/T Al Rekayyat (pavillon des Îles Marshall), le M/T Wedyan (Arabie saoudite) et le M/T Cyprus Prosperity (Libéria). Les bâtiments ont subi d'importants dégâts, sans faire de victimes.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné les frappes américaines, les qualifiant de « violation flagrante » du mémorandum d'entente conclu entre Washington et Téhéran.

L'Iran a averti qu'il prendrait « des mesures décisives » pour défendre sa sécurité nationale.

Peu après les frappes, des médias iraniens ont signalé des explosions à Bahreïn, notamment près du quartier général de la Ve flotte américaine, ainsi qu'à proximité de la base aérienne de Shaikh Isa. Selon Axios, un responsable américain a confirmé que l'Iran avait lancé des drones en direction de Bahreïn et du Koweït.

En parallèle de cette opération militaire, les États-Unis ont annoncé la révocation de la licence générale autorisant certaines ventes de pétrole iranien.

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que les attaques iraniennes dans le détroit d'Ormuz étaient « totalement inacceptables » et qu'elles entraîneraient de nouvelles conséquences si Téhéran poursuivait ses actions contre la navigation commerciale.