Les États-Unis ont soumis au Liban une proposition visant à désarmer le Hezbollah d'ici fin 2025

Les États-Unis ont soumis au Liban une proposition détaillée visant à désarmer le Hezbollah d’ici le 31 décembre 2025, tout en mettant fin aux opérations militaires israéliennes et au retrait des troupes israéliennes de cinq positions dans le sud du Liban, a rapporté l'agence Reuters. Présenté par l’envoyé de Donald Trump, Tom Barrack, ce plan, discuté lors d’une réunion du cabinet libanais, cherche à « prolonger et stabiliser » le cessez-le-feu conclu en novembre 2024.

La phase 1 exige un décret libanais dans les 15 jours, engageant le désarmement total du Hezbollah, tandis qu’Israël cesserait ses opérations. La phase 2, sur 60 jours, prévoit le début du désarmement et le retrait israélien de trois positions. La phase 3, sur 90 jours, inclut le retrait des deux dernières positions israéliennes et le lancement de la reconstruction. Enfin, la phase 4, sur 120 jours, impose le démantèlement des armes lourdes du Hezbollah, comme les missiles et drones, et un sommet économique avec les États-Unis, la France, l’Arabie saoudite et le Qatar pour soutenir l’économie libanaise. Le Hezbollah, affaibli par la guerre de 2024, rejette pour l’instant ces exigences, tandis que l’absence de réponse immédiate des autorités américaines et libanaises alimente les incertitudes.