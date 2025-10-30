Les États-Unis pressent le Liban d’ouvrir un dialogue avec Israël pour contenir le Hezbollah

Des hauts responsables de l’administration Trump ont récemment contacté leurs homologues libanais pour les encourager à engager un dialogue direct avec Israël, a rapporté mercredi le Jerusalem Post, citant plusieurs sources bien informées.

Selon le journal libanais Al-Akhbar, Morgan Ortagus, envoyée spéciale des États-Unis au Liban, a proposé d’élargir le rôle du comité de cinq membres chargé de superviser le cessez-le-feu au Liban, en étendant son autorité à toutes les frontières du pays et non plus seulement à la frontière sud. Elle aurait également suggéré d’inclure des diplomates parmi les membres du comité afin d’assurer un suivi plus stratégique.

« Au final, seul un dialogue plus large entre Israël et le Liban peut faire progresser et améliorer la situation sur le terrain », a indiqué un diplomate occidental au Post.

Avant son arrivée à Beyrouth, Morgan Ortagus s’est rendue en Israël et a visité la région nord aux côtés du ministre de la Défense Israel Katz. Celui-ci a réaffirmé qu’Israël continuerait de protéger les localités du nord contre toute menace.

Des responsables israéliens ont averti l'envoyée américaine que le Hezbollah continue de s’armer, réussissant à introduire clandestinement des centaines de missiles depuis la frontière syrienne. À son arrivée au Liban, Morgan Ortagus a insisté auprès des autorités libanaises pour qu’elles agissent contre l’organisation chiite. Dans une déclaration officielle, elle a souligné que les États-Unis suivaient de près la situation au Liban et saluaient la décision du gouvernement libanais de placer toutes les armes du pays sous contrôle étatique d’ici la fin de l’année. « Les Forces armées libanaises doivent désormais mettre pleinement en œuvre leur plan », a-t-elle précisé.

Tom Barrack, envoyé spécial du président Trump pour les affaires syriennes et ambassadeur des États-Unis en Turquie, a également exhorté le Liban à entamer des pourparlers avec Israël. Selon Al-Akhbar, Barrack a averti Beyrouth que si aucun progrès n’était réalisé concernant le désarmement du Hezbollah, le pays serait laissé à son sort.

« Soit vous tirez les leçons de cette expérience et acceptez d’entamer des négociations directes avec Israël sous l’égide des États-Unis, afin d’établir un calendrier et un mécanisme pour le démantèlement de l’arsenal du Hezbollah, soit le Liban sera abandonné à son sort », aurait déclaré Barrack.

La semaine dernière, le Washington Post rapportait que, selon des responsables des services de renseignement occidentaux, le Hezbollah accélère ses efforts de réorganisation, notamment par un recrutement accru. « Le Hezbollah se reconstruit beaucoup plus vite que l’armée libanaise ne démantèle ses armes », ont averti ces responsables.