Les États-Unis renforcent leur présence militaire au Moyen-Orient en guise d'avertissement à l'Iran

"Les États-Unis renforcent rapidement leur présence militaire au Moyen-Orient alors que l'armée américaine poursuit ses frappes aériennes contre les Houthis et augmente la pression sur l'Iran", a déclaré mercredi le département américain de la Défense (Pentagone), selon des propos rapporté par le Wall Street Journal.

Deux responsables du Pentagone ont indiqué que l'objectif de l'augmentation de cette présence militaire avait pour but de renforcer la campagne américaine au Yémen et de dissuader l'Iran. Ce renforcement ne constitue toutefois pas des préparatifs en vue d'une attaque imminente contre l'Iran, selon les mêmes sources.

AP Photo/Boris Grdanoski, File

Le déploiement comprend des avions de combat F-35, rejoignant les bombardiers B-2 et les drones Predator dans la région, selon des responsables américains au fait de la planification.

Les États-Unis disposeront bientôt de deux groupes d'attaque dans la région : l'USS Harry S. Truman, qui opère au Moyen-Orient depuis l'automne dernier, et l'USS Carl Vinson, qui est normalement affecté en Asie et devrait arriver dans les deux semaines. Outre les porte-avions, les groupes d’attaque comprennent des destroyers lance-missiles de croisière et d’autres navires de guerre. Les États-Unis ont également envoyé des batteries anti-missiles Patriot pour protéger les bases aériennes américaines et alliées à proximité.

"Les États-Unis et leurs partenaires sont prêts à répondre à tout acteur étatique ou non étatique qui chercherait à étendre ou à intensifier le conflit dans la région", a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, dans un communiqué. "Si l’Iran ou ses mandataires menacent le personnel et les intérêts américains dans la région, les États-Unis prendront des mesures décisives pour défendre notre peuple".