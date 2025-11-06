Syrie : les États-Unis s'apprêtent à établir une présence militaire sur une base aérienne à Damas

Les États-Unis s'apprêtent à établir une présence militaire sur une base aérienne à Damas dans le cadre d'un pacte de sécurité entre la Syrie et Israël, révèle Reuters.

Cette initiative marque un tournant stratégique pour la Syrie, qui se rapproche de Washington après la chute de Bachar al-Assad l'année dernière. La base, dont l'emplacement exact reste confidentiel, se situe à l'entrée d'une future zone démilitarisée prévue dans l'accord de non-agression israélo-syrien, négocié sous l'égide de l'administration Trump.

Le Pentagone a accéléré ses préparatifs ces derniers mois, avec plusieurs missions de reconnaissance confirmant que la piste d'atterrissage est opérationnelle. Des avions militaires C-130 américains ont déjà effectué des vols d'essai sur place.

Selon des sources militaires syriennes, la base servirait à des opérations de surveillance, de logistique et de ravitaillement, la Syrie conservant sa pleine souveraineté sur l'installation. Ce dispositif s'inscrit dans une volonté de Washington de surveiller la bonne application d'un éventuel traité sécuritaire entre Israël et la Syrie, confirmant de fait une probable signature d'un tel accord dans les semaines ou mois à venir.

Les États-Unis maintiennent par ailleurs environ 1 000 soldats dans le nord-est syrien depuis dix ans, pour soutenir les forces kurdes dans leur lutte contre l'État islamique. La Syrie devrait d'ailleurs rejoindre prochainement la coalition internationale anti-Daech dirigée par Washington.

Le président syrien Ahmed al-Sharaa doit rencontrer Donald Trump lundi à la Maison Blanche, une première pour un chef d'État syrien. Washington espère aboutir à un accord avant la fin de l'année, dans sa vision d'un "Moyen-Orient prospère" et d'une "Syrie stable, en paix avec ses voisins".