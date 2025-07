Les exigences du Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza dévoilées avant les pourparlers de Doha

Articles recommandés -

Alors qu’une délégation israélienne s’envole pour Doha afin de participer à des négociations sur un cessez-le-feu à Gaza, le média saoudien A-Sharq révèle les exigences détaillées du Hamas, transmises aux médiateurs égyptien et qatari. Les deux délégations, bien que réunies dans le même bâtiment, négocieront dans des salles séparées, avec des responsables égyptiens et qataris faisant la navette pour transmettre propositions et contre-propositions, selon le média saoudien.

Le groupe terroriste palestinien conditionne tout accord à des mesures humanitaires et militaires précises. Il réclame l’entrée quotidienne de 400 à 600 camions d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, incluant nourriture, médicaments, tentes, mobile-homes, carburant et matériaux de construction pour reconstruire hôpitaux, boulangeries et stations d’eau. Cette aide devra être acheminée par des agences de l’ONU, notamment l’UNRWA, et des organisations internationales reconnues, via des centaines de points de distribution à travers le territoire, excluant explicitement la Gaza Humanitarian Foundation.

Le Hamas exige également la réouverture immédiate du passage de Rafah dans les deux sens pour permettre à plus de 20 000 malades et blessés d’accéder à des traitements urgents en Égypte ou à l’étranger, tout en facilitant l’entrée de l’aide accumulée côté égyptien. Sur le plan militaire, le groupe terroriste demande des mécanismes clairs, avec des dates précises et des zones définies, pour un retrait progressif des forces israéliennes, aboutissant à un départ complet de Gaza, y compris du corridor de Philadelphie, et un retour aux frontières d’avant-guerre. Enfin, le Hamas insiste sur des garanties fermes que les combats ne reprendront pas tant que les négociations se poursuivent, visant un cessez-le-feu permanent et global à l’issue de discussions indirectes. Ces demandes ambitieuses traduisent l’intention du Hamas d’imposer des avancées humanitaires et stratégiques. Les pourparlers de Doha, sous l’égide du Qatar et de l’Égypte, s’annoncent ardus face aux profondes divergences entre les parties.