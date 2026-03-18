Les frappes iraniennes rapprochent les pays du Golfe d’Israël, estime un responsable émirati

Les attaques iraniennes dans la région du Golfe pourraient paradoxalement renforcer les liens entre les pays arabes, Israël et les États-Unis, selon Anwar Gargash, conseiller diplomatique du président des Émirats arabes unis. Lors d’une intervention devant le Conseil des relations étrangères, il a estimé que la stratégie de Téhéran produit l’effet inverse de celui recherché, en consolidant la place d’Israël comme partenaire sécuritaire dans la région.

"Nous ne voyons pas des missiles israéliens nous viser, mais des milliers de projectiles iraniens", a-t-il souligné, insistant sur le fait que cette menace directe pousse les États du Golfe à renforcer leurs coopérations existantes. Pour les pays ayant déjà normalisé leurs relations avec Israël, ces liens devraient, selon lui, se consolider davantage. Quant à ceux qui n’ont pas encore franchi ce pas, de nouveaux canaux de dialogue pourraient s’ouvrir.

Anwar Gargash a également mis en avant l’importance croissante des partenariats en matière de défense et de technologies, dans un contexte de tensions accrues. Il a estimé que les actions iraniennes contribuent à repositionner les perceptions régionales, faisant d’Israël un partenaire plutôt qu’une menace.

Enfin, il a souligné le rôle central des États-Unis dans l’équilibre sécuritaire régional, affirmant que, malgré certaines critiques ponctuelles, l’implication américaine reste essentielle et pourrait même se renforcer à la lumière des développements récents.