Les gardiens de la révolution mettent en garde les navires américains dans le Golfe

Les Gardiens de la révolution iranienne ont entamé jeudi de larges manœuvres navales dans le Golfe Persique, adressant des avertissements aux navires de guerre américains présents dans la région. Ces exercices interviennent plus de cinq mois après la guerre de douze jours ayant opposé l’Iran à Israël, un conflit durant lequel des forces américaines avaient également été impliquées.

Selon la télévision d’État iranienne, ces manœuvres visent à démontrer « le sacrifice et l’esprit de résistance » des forces navales du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) et leur capacité à « faire face à toute menace ». Les unités engagées auraient transmis un « message ferme » aux bâtiments américains, sans que son contenu ne soit précisé. Washington n’a pas commenté.

Les médias officiels rapportent également le déploiement de systèmes de défense aérienne capables de détecter des cibles grâce à l’intelligence artificielle. Mercredi, le numéro deux des Gardiens, Ali Fadavi, a affirmé qu’« aucun pays ne peut restreindre le rôle du détroit d’Ormuz », promettant que l’Iran en assurerait la protection. Près de 20 % du pétrole mondial transitent chaque année par ce passage stratégique reliant le Golfe à la mer d’Oman.

Téhéran accuse régulièrement les États-Unis et Israël d’alimenter « l’insécurité mondiale » et a saisi à plusieurs reprises des pétroliers étrangers qu’il accuse de contrebande.

L’attaque surprise d’Israël contre l’Iran le 13 juin avait déclenché une escalade militaire de douze jours, ponctuée de frappes américaines contre trois sites nucléaires iraniens. Ces opérations avaient fait plus d’un millier de morts, dont des commandants du CGRI, et provoqué en riposte des tirs de drones et de missiles iraniens meurtriers.