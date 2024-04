Les Houthis accusent Washington de préparer une offensive majeure au Yémen

Selon des sources au sein de la milice houthie au Yémen, citées par le journal libanais "Al-Akhbar" proche du Hezbollah, les États-Unis prépareraient une vaste opération militaire contre le Yémen, comprenant des frappes aériennes et une offensive terrestre. Cette dernière serait menée, entre autres, par des factions soutenues par les Émirats arabes unis sur plusieurs fronts. Il est également rapporté qu'Israël aurait récemment conduit un exercice militaire avec la participation de l'Arabie saoudite et d'autres pays arabes à la base d'Al-Zafra aux Émirats.

Depuis le 12 janvier, les États-Unis et le Royaume-Uni ciblent des sites militaires appartenant aux Houthis en réponse à leurs attaques de drones et de missiles contre des navires commerciaux et militaires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Les cibles comprenaient des systèmes radar, des sites de stockage de drones, de missiles balistiques et de croisière dans plusieurs gouvernorats yéménites. Les frappes aériennes précédentes de la coalition ont également visé des sites dans d'autres régions du pays.

Les Houthis ont déclaré qu'ils poursuivraient leur campagne de harcèlement maritime tant que le conflit entre Israël et le Hamas se poursuivra.