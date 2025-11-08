Les Houthis affirment avoir démantelé un vaste réseau d’espionnage

Les Houthis au Yémen ont annoncé samedi avoir démantelé un réseau d’espionnage, qu’il attribue à une coopération entre la CIA, le Mossad israélien et les services de renseignement saoudiens. Selon le ministère de l’Intérieur contrôlé par les Houthis, plusieurs membres du réseau auraient été arrêtés au terme d’une vaste opération de sécurité.

Les Houthis affirment que le « centre d’opérations » de ce réseau était basé en Arabie saoudite, d’où il coordonnait plusieurs cellules autonomes opérant sur le territoire yéménite. Ces cellules auraient reçu un équipement de surveillance avancé et bénéficié de formations dispensées par des officiers américains, israéliens et saoudiens.

D’après le communiqué publié à Sanaa, les agents auraient collecté des informations sur des infrastructures sensibles, notamment des sites de production d’armes, des bases militaires et des zones de lancement de missiles balistiques et de drones. Les autorités houthis affirment également que ces espions suivaient des responsables politiques et militaires yéménites.

Les Houthis appellent la population à « rester vigilante face aux activités ennemies visant à saper la stabilité du pays », tout en diffusant des vidéos montrant plusieurs suspects « avouant » leurs actes, vraisemblablement sous contrainte.