Les Houthis annoncent la suspension de leurs attaques contre Israël et la navigation en mer Rouge

Les rebelles houthis du Yémen ont laissé entendre qu’ils mettaient fin à leurs attaques contre Israël et les navires transitant par la mer Rouge, alors qu’un cessez-le-feu fragile se maintient dans la bande de Gaza.

Dans une lettre adressée à la branche armée du Hamas, les Brigades al-Qassam, et publiée en ligne, le chef d’état-major de l’armée houthie, le général Yusuf Hassan al-Madani, a déclaré que le mouvement observait la situation de près et se réservait le droit de reprendre ses opérations si Israël reprenait les hostilités à Gaza. « Si l’ennemi reprend son agression, nous mènerons de nouvelles opérations au cœur de l’entité sioniste et rétablirons l’interdiction de navigation israélienne en mer Rouge et en mer d’Arabie », a-t-il écrit.

Bien qu’aucune déclaration officielle n’ait confirmé la fin des attaques, aucun incident n’a été revendiqué par les Houthis depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre. Israël, qui a mené plusieurs frappes contre des responsables houthis, n’a pas commenté ces informations. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, avait pourtant promis en septembre de riposter « sept fois plus fort » après une attaque de drone contre Eilat ayant blessé 22 personnes.

Les Houthis, soutenus par l’Iran, avaient justifié leurs attaques contre Israël et le trafic maritime par leur volonté de faire pression pour la fin de la guerre à Gaza. Toutefois, de nombreux navires visés n’avaient que peu, voire aucun lien avec le conflit israélo-palestinien. Depuis le lancement de leur campagne, au moins neuf marins ont été tués et quatre navires coulés.

Ces attaques ont fortement perturbé le commerce mondial : environ 1 000 milliards de dollars de marchandises transitaient chaque année par la mer Rouge avant la guerre. Le canal de Suez, essentiel à l’économie égyptienne, a vu ses revenus chuter de six milliards de dollars en 2024 selon le FMI. Malgré une légère reprise du trafic, de nombreux armateurs continuent de contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance pour éviter la zone.

Les États-Unis ont mené plusieurs frappes contre les Houthis, y compris des bombardements de grande ampleur contre leurs infrastructures souterraines. Parallèlement, les rebelles continuent de menacer l’Arabie saoudite et ont récemment arrêté des employés d’agences de l’ONU, les accusant sans preuve d’espionnage, des accusations rejetées par l’organisation internationale.