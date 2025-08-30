Les Houthis confirment la mort de leur Premier ministre et de plusieurs ministres dans une riposte israélienne au Yémen

Articles recommandés -

Les Houthis ont confirmé samedi que leur Premier ministre, Ahmad Ghaleb al-Rahawi, ainsi que plusieurs de ses ministres, ont été éliminés jeudi dans une riposte israélienne sur la capitale yéménite, Sanaa. Selon l’agence de presse officielle des Houthis, Saba, les responsables s’étaient réunis dans le cadre d’un séminaire de travail lorsque la frappe a visé les bâtiments qui les abritaient. D’autres ministres auraient été grièvement blessés.

D’après des sources de sécurité citées par l’agence Reuters, l’opération a permis de cibler en quelques minutes plusieurs hauts dirigeants houthis réunis dans un quartier du sud-ouest de la capitale. Certains d’entre eux s’étaient rassemblés pour suivre un discours télévisé du chef du mouvement, Abdel Malek al-Houthi.

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a indirectement revendiqué ces frappes, évoquant des « éliminations ciblées » et prévenant : « Comme nous l’avons déjà annoncé aux Houthis : après la frappe des ténèbres vient la frappe des premiers-nés. Quiconque lèvera la main contre Israël verra sa main tranchée. » Cette frappe marque l’un des coups les plus sévères portés à la direction politique houthie depuis le début de l’escalade régionale, les rebelles ayant multiplié leurs tirs de missiles et de drones contre Israël au cours des derniers mois.