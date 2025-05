Les Houthis déterminés à poursuivre leurs attaques malgré les frappes israéliennes

"Quand nous avons décidé de lancer une campagne de soutien à nos frères de Gaza, nous savions que nous avions affaire à un ennemi disposant d'importantes capacités militaires et économiques, mais dépourvu de toute valeur morale et humaine," a déclaré un responsable houthi dans un entretien accordé à la chaîne Al-Araby TV après les frappes israéliennes au Yémen.

Dans cette interview, le représentant du mouvement yéménite soutenu par l'Iran affirme que son groupe était "prêt dès le premier moment à consentir des sacrifices pour soutenir nos frères à Gaza, quoi qu'il en coûte."

Malgré la destruction de l'aéroport international de Sanaa et les dommages causés à plusieurs centrales électriques et infrastructures stratégiques, le responsable houthi maintient une posture offensive. "Nous répondrons à l'escalade par l'escalade," a-t-il assuré, laissant entendre que le mouvement dispose encore de capacités opérationnelles intactes. Le responsable a également évoqué l'existence de "nombreuses cibles potentielles en profondeur du territoire ennemi sioniste," suggérant que les Houthis pourraient frapper des objectifs plus éloignés en Israël que l'aéroport Ben Gourion, touché dimanche par un missile.

Cette déclaration intervient alors qu'Israël vient de mener deux vagues de frappes contre des infrastructures houthies au Yémen, marquant une extension significative du conflit au-delà de Gaza et du Liban, dans ce qui apparaît désormais comme une confrontation régionale plus large impliquant les alliés de l'Iran.