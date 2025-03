Les Houthis du Yémen reprennent leurs attaques contre les navires israéliens en mer Rouge

Le porte-parole militaire houthi, Yahya Saree, a annoncé mardi soir la reprise des opérations contre les navires israéliens dans la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, après l'expiration de l'ultimatum fixé par le groupe concernant l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza. "En soutien et en solidarité avec le peuple palestinien opprimé et ses précieux combattants, et après l'expiration de la période définie, les forces armées confirment ce qui suit", a déclaré Saree dans un communiqué officiel.

Le groupe yéménite a précisé que "l'interdiction de passage de tous les navires israéliens dans la zone opérationnelle désignée de la mer Rouge et de la mer d'Arabie, ainsi que du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden, est renouvelée", ajoutant que "cette interdiction entre en vigueur dès la publication de cette déclaration."

Le porte-parole a averti que "tout navire israélien tentant de violer cette interdiction sera soumis à une attaque dans la zone d'opération déclarée" et que "cette interdiction se poursuivra jusqu'à la réouverture des passages vers la bande de Gaza et l'autorisation d'entrée de l'aide, de la nourriture et des médicaments."

Cette annonce marque une escalade significative dans la situation maritime régionale, après une période relativement calme. Depuis octobre 2023, les Houthis ont mené de nombreuses attaques contre des navires qu'ils considèrent comme liés à Israël, perturbant considérablement le trafic maritime international dans cette zone stratégique.

Les Houthis, qui contrôlent une grande partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa, affirment agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Leurs actions ont poussé plusieurs compagnies maritimes à éviter cette route commerciale cruciale, obligeant les navires à contourner l'Afrique et augmentant ainsi les coûts et les délais de transport.