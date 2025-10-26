Les Houthis et leurs alliés établissent une base à Aden après les frappes israéliennes au Yémen

Les Houthis et d’autres composantes de l’axe pro-iranien ont transféré une partie de leurs activités vers Aden, dans le sud du Yémen, après les frappes israéliennes qui ont rendu l’aéroport international de Sanaa inutilisable. Selon le quotidien A-Sharq Al-Awsat, cette relocalisation s’accompagne d’une intensification des opérations de contrebande et d’infiltration orchestrées par des agents iraniens, syriens et libanais liés au Hezbollah.

Dans une interview accordée au journal, le ministre yéménite de l’Intérieur, le général Ibrahim Haydan, a révélé que des membres du Hezbollah ainsi que plusieurs ressortissants iraniens et syriens avaient été arrêtés à Aden, impliqués dans des trafics de drogue et dans le soutien logistique aux Houthis. Six Iraniens ont déjà été condamnés à mort par un tribunal yéménite, a-t-il précisé. Ces agents, selon Haydan, tentaient de se faire passer pour des touristes afin de franchir les contrôles de l’aéroport d’Aden.

Le ministre accuse Téhéran de concentrer désormais ses efforts sur le Yémen après l’affaiblissement de certains de ses relais régionaux, en y transférant experts militaires, usines de drogue et technologies de drones.

Haydan salue par ailleurs la coopération sécuritaire étroite entre Aden et l’Arabie saoudite, qui a permis d’importants succès dans la capture de cellules terroristes et criminelles.

Selon lui, le mouvement houthi est aujourd’hui « à son point de faiblesse maximal », les frappes israéliennes ciblant ses chefs civils et militaires ayant provoqué « une profonde fracture interne » au sein de la milice soutenue par l’Iran.